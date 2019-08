Lazio, Milinkovic-Savic rompe il silenzio e parla del suo futuro

Accostato a diversi club - in particolare a Manchester United e PSG ma nelle ultime settimane anche all'Inter - Sergej Milinkovic-Savic esce allo scoperto e parla del suo futuro, in occasione di un'intervista rilasciata a "Espreso".

Così la mezzala serba della Lazio: "Sono dove sono e non mi manca nulla. Lavoro, sono qui alla Lazio e non penso troppo alla fine del mercato. So dove ho la testa e con quale club ho un contratto. La sessione di calciomercato in Inghilterra si è chiusa, quindi la storia del Manchester United è finita, ma non ero molto infastidito dalle cose che sono state scritte".