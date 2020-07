Lazaro-Newcastle riscatto difficile. Ma l’Inter ci spera...

L'allenatore dei Magpies, Steve Bruce, nel corso dell'ultima conferenza stampa è stato bersagliato da domande di mercato, tra i quali si paventava una clamorosa ipotesi Cristiano Ronaldo. L'allenatore però ha subito smorzato le possibili euforie dei tifosi del Newcastle (e in questo caso anche interisti) circa il riscatto di Lazaro. Infatti quest'ultimo ha confermato come la proprietà inglese potrebbe vedersi essere costretta a tagliare il proprio budget di mercato :" Immagino che il nostro budget non sarà grande come quello che avevamo a gennaio, prima che la pandemia iniziasse. Ci sono grandi discussioni da fare, stiamo ancora cercando di trovare sul mercato un giocatore o due o tre o quattro. Questo sarà sempre il mo lavoro, assicurarmi di essere competitivi quando ripartiremo. Ci saranno tanti club competitivi, sono stato incuriosito dall’ascolto delle parole di Mikel Arteta che l’altro giorno ha detto che dobbiamo vedere cosa ci lascerà quello che abbiamo passato. Questo vale per molti club”.

La speranza della dirigenza dell'Inter,però, è che ciò non accada ovviamente. Anche perché la nuova proprietà del club inglese,un Fondo Saudita, vorrà comunque presentarsi ai loro tifosi con un buon mercato, in virtù anche di tutte quelle voci che si sono dette in questi mesi. Nel frattempo però Lazaro è sempre più vicino al ritorno verso Milano.