Lazaro Newcastle, interviene Bruce: "Parleremo con l'Inter"

La scorsa estate è arrivato dall'Herta Berlino per poco più di 20 milioni di euro sotto esplicita richiesta di Antonio Conte. Successivamente, dopo sei mesi non proprio entusiasmanti, è stato girato in prestito con diritto di riscatto al Newcastle.

E' la storia recente della carriera di Valentino Lazaro, di proprietà dell'Inter e che non conosce ancora il proprio futuro. Nelle ultime settimane in Turchia si era vociferato di un interesse del Trabzonspor, ma la nostra redazione, dopo aver contattato in esclusiva l'agente del giocatore Max Hagmayr, ha smentito tali voci (leggi l'esclusiva qui).

A parlare quest'oggi ci ha pensato Steve Bruce, tecnico del Newcastle che come riportato da ChronicleLive ha annunciato che il proprio club parlerà con l'Inter per tentare di trattenerlo nel Regno Unito in prestito ancora un altro anno.