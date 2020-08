Lazaro Inter, tutto fatto con il Mönchengladbach: nei prossimi giorni le visite

La dirigenza nerazzurra è al lavoro sul fronte cessioni per piazzare gli esuberi presenti in rosa. Tra questi ci sarebbe anche Valentino Lazaro, che dopo 6 mesi in prestito al Newcastle in Premier League, sarebbe pronto ad una nuova esperienza. L'austriaco non rientrerebbe nei piani di Antonio Conte per la prossima stagione e sarebbe ad un passo dal ritorno in Bundesliga, campionato in cui ha fatto molto bene con la maglia dell’Herta Berlino

Secondo quanto riferisce il sito tedesco Fohlen Hautnah, sarebbe tutto fatto per il suo trasferimento al Borussia Mönchengladbach. Il 24enne si trasferirà con la formula del prestito per una stagione con opzione per il riscatto. Sulle tracce del giocatore c’era anche il Lipsia.

Stando a quanto riporta il sito tedesco, il giocatore sarebbe atteso in Germania già per i prossimi giorni per sostenere le visite mediche di rito. Lazaro raggiungerà subito il resto del gruppo, già in ritiro per preparare la prossima stagione.