Lazaro Inter, svelate la cifra del riscatto e la percentuale sulla rivendita

Nuova avventura in prestito per Valentino Lazaro. Quest’oggi è stato ufficializzato il trasferimento dell'esterno al Borussia Moenchengladbach. L’esterno austriaco è stato ceduto dai nerazzurri con la formula del prestito per una stagione. Il giocatore si è aggregato al resto della squadra già in ritiro per preparare la prossima stagione.

Il classe ‘96, dopo i 6 mesi in prestito al Newcastle, torna dunque in Bundesliga; campionato in cui aveva giocato fra il 2017 e il 2019 con la maglia dell’Herta Berlino. Il quotidiano tedesco Bild ha reso note le cifre legate al ritorno di Valentino Lazaro ai Fohlen: prestito oneroso da 1,2 milioni di euro, al quale si aggiunge anche il diritto di riscatto fissato a 13,8 milioni di euro.

Se dovessero decidere di riscattarlo, afferma il tabloid tedesco, al club nerazzurro spetterebbe pure il 15% sulla plusvalenza ricavata da parte del Borussia Moenchengladbach in caso di futura rivendita.