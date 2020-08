Lazaro Inter, la stampa tedesca: il Lipsia si ritira, c'è un altro club

Valentino Lazaro sembrerebbe essere diventato un caso in casa Inter: il laterale difensivo ha giocato la seconda metà di stagione in prestito al Newcastle, e ora si medita sul suo futuro. Meno probabile un rientro ad Appiano Gentile e adesso parte il toto-nome sul suo prossimo club. Dalla Germania però una squadra si tira indietro.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate da "RBLive" (portale vicino alle vicende in casa Lipsia) Lazaro non rientrerebbe tra gli obiettivi dei "Tori Rossi". Sempre in Bundesliga il profilo dell'austriaco sarebbe accostato al Borussia M'Gladbach.



L'Inter adesso riflette sulla possibile cessione. Nonostante le parole dell'agente del giocatore che ha sottolineato il buon rapporto tra il suo assistito e Antonio Conte al momento un ipotetico ritorno a Milano per Lazaro sembrerebbe lontano. Le richieste non mancano, si attende solo di scoprire la prossima destinazione dell'ex Hertha.