Lazaro Inter, l'agente: "Siamo avanti con un club. Conte? Stima reciproca"

Valentino Lazaro sembrerebbe momentaneamente non rientrare più nei piani dell'Inter: il centrocampista austriaco, dopo una prima parte di stagione coi nerazzurri, è stato ceduto in prestito al Newcastle. Non si conosce ancora la prossima destinazione del calciatore, col futuro di quest'ultimo che sarebbe diventato un punto interrogativo.



Nel frattempo, ai microfoni di Sportkrone, l'agente di Lazaro (Max Hagmayr) ha voluto fare chiarezza sul rapporto tra il suo assistito e Antonio Conte. Non solo: nel corso dell'intervista anche qualche rivelazione di mercato indicando come un club sia molto avanti nei contatti per un ipotetico trasferimento in questa sessione di trasferimenti. Tutto però rimandato quando Lazaro tornerà dalle vacanze, per poi prendere una decisione definitiva:





“Con un club siamo già molto avanti. Vorrei discutere di tutto questo con Valentino dopo le sue vacanze. Ci sono anche altri club interessati. Sto parlando con alcuni club, ma al momento non esiste alcuna decisione definitiva. Ma con un club siamo molto avanti. È importante che Valentino giochi di più dopo questa stagione. Conte? Abbiamo un ottimo rapporto con lui. C’è un reciproco apprezzamento. Ma il momento non era giusto. Non abbiamo alcuna influenza su ciò che accade all’interno del club”.