Lazaro Inter, Conte spegne ogni tipo di polemica sull'austriaco

Arrivato questa estate dall'Herta Berlino in un'operazione poco superiore ai 20 milioni di euro, Valentino Lazaro all'Inter non è ancora riuscito la quadra all'interno degli schemi tattici di Antonio Conte. Questo fattore non è passato inosservato, tanto da mettere molti giornalisti nelle condizioni di parlare di una possibile cessione del giocatore già a gennaio. Sul proprio n°19 però, l'allenatore interista ha precisato:

"Come ho detto in precedenza, è un ragazzo che ha delle qualità e che è stato visionato più volte. L'anno scorso giocava all'Herta Berlino, una squadra che dà meno pressioni rispetto all'Inter. E' inevitabile che bisogna dargli la chance di partire dall'inizio e giocarsi le sue carte.

Abbiamo speso 20 milioni per lui, e pensiamo che questo investimento che abbiamo fatto possa crescere. Anche su Sensi e Barella abbiamo fatto degli investimenti, solo che loro hanno risposto in maniera più veloce".