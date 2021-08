Lazaro-Benfica, ci siamo? Ecco cosa manca per il trasferimento

Il mercato in uscita dell'Inter, per quanto riguarda i giocatori non ritenuti fondamentali da parte del neo allenatore nerazzurro Simone Inzaghi, sembra prendere avvio. Secondo quanto riporta Sportitalia, infatti, un giocatore sembra essere oramai in procinto a lasciare la squadra nerazzurra per la prossima stagione.

Valentino Lazaro, esterno austriaco tornato all'Inter dopo il mancato riscatto da parte del Borussia Monchengladbach, sembra essere vicino al trasferimento in Portogallo e, nello specifico, ad indossare la maglia del Benfica. Ma per la felice conclusione della trattativa manca ancora un tassello, ovvero la risposta del giocatore che si è preso del tempo per pensarci.

Qualcosa si muove in uscita, per un giocatore che che non rientra nei piani di Simone Inzaghi. Vedremo con che formula avverrà - se avverrà - questo trasferimento e se questo potrebbe portare ad un nuovo innesto per la rosa dell'Inter che si appresta ad affrontare una nuova stagione.