Lazaro al Benfica? La decisione dell'esterno dell'Inter

Valentino Lazaro, esterno dell'Inter, è in uscita dalla squadra nerazzurra. Il giocatore, infatti, pare non rientrare nei piani di Simone Inzaghi per la prossima stagione, per questo dirigenti e agenti sono alla ricerca di una sistemazione per lui il prossimo anno.

Secondo quanto riferito da parte de La Gazzetta dello Sport, nei giorni scorsi si era parlato di alcuni interessi sul giocatore, tra cui quello del Benfica, in rapporti molto buoni con l'Inter dopo la felice conclusione dell'affare Joao Mario. L'interesse, però, pare che dovrebbe restare tale, perchè l'austriaco avrebbe rifiutato la destinazione in quanto poco convinto.

Toccherà a Marotta, Ausilio e all'entourage del calciatore trovare la miglior soluzione possibile, che consenta all'Inter di cedere il giocatore in maniera definitiva, e a Lazaro di poter trovare finalmente la squadra che possa dargli continuità nel corso della stagione.