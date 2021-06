Lautaro va via? L'Inter ha pronto il nome del sostituto

L'Inter ha in mente il nome per sostituire Lautaro Martinez nel caso in cui l'argentino dovesse andare via questa estate

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nel caso in cui il big ad essere sacrificato fosse Lautaro Martinez, Marotta ed Ausilio non si farebbero trovare impreparati. Infatti, secondo il quotidiano romano, i dirigenti nerazzurri avrebbero puntato un attaccante giovane della nostra Serie A che questa stagione ha fatto molto bene. Si tratta di Giacomo Raspadori, attaccante classe 2000 del Sassuolo, impegnato al momento nell'Europeo con l'Italia e che piace molto a Simone Inzaghi.