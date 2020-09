Lautaro Real Madrid, dall'Italia e dall'estero arrivano smentite

Quelle che stiamo vivendo in questo momento sono senza dubbio ore roventi per quanto concerne il futuro di Lautaro Martinez. El Toro è stato accostato in maniera piuttosto decisa al Real Madrid tramite un accordo segreto che comprende anche il passaggio di Achraf Hakimi all'Inter per 40 milioni di euro.

Il tutto, con l'aggiunta di 50-60 milioni di euro da parte delle merengues per pareggiare la valutazione di 100 milioni di euro di Martinez. A riguardo, la redazione di ABC ha fatto sapere che il club madrileno smentisce categoricamente ogni accordo per l'attaccante argentino.

Sulla stessa linea, ci sono anche i giornalisti italiani Fabrizio Biasin (molto vicino alle vicende di casa nerazzurra) e Fabrizio Romano (noto esperto di calciomercato).