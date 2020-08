Lautaro, parla il suo agente: "Ha tre anni di contratto e sta bene all'Inter"

Da mesi ormai si parla quotidianamente del futuro di Lautaro Martinez, per il quale il Barcellona sembra essere disposto a fare carte false pur di portarlo in Catalogna. In merito a questo, l'agente dell'attaccante argentino, Carlos Beto Yaque, ha parlato ai microfoni de La Figura de la Cancha, ribadendo che il giocatore al momento sia concentrato solo sui nerazzurri. Di seguito le sue parole.

"Il possibile trasferimento di Lautaro è un argomento più mediatico che reale. Al momento ha tre anni di contratto con l'Inter e sta benissimo dov'è. Quest'anno ha disputato un'ottima stagione e ha ancora l'Europa League da giocare: spero che i nerazzurri possano arrivare fino in fondo."

L'agente inoltre ha anche parlato di alcuni miglioramenti a cui Lautaro è andato incontro negli anni: " Come giocatore Lautaro è sempre stato molto completo. Da ragazzo commetteva falli inutili e molte scivolate, ma crescendo è maturato molto."