Lautaro, nessun rinnovo in vista: Marotta però vuole togliere la clausola

Prima o poi tale tematica doveva pur venire a galla. Nonostante sia arrivato solo la scorsa estate e avendo un contratto in scadenza nel 2023, per Lautaro Martinez potrebbe già parlarsi di rinnovo.

Precisiamo: l'Inter non ha alcuna fretta di blindare il ragazzo. Viste e considerate però le parole di stima di Leo Messi - che ieri ha dichiarato di rivedere in lui Luis Suarez - non è da escludere che l'Inter getti le basi per poter tutelare il proprio gioiello. A riguardo, Tuttosport scrive:

"L’unica cosa certa già ora è che quando in futuro le parti si incontreranno per parlare del contratto verrà toccato il capitolo clausola rescissoria. Quando Lautaro ha messo la firma con l’Inter, infatti, è stata fissata una clausola a 111 milioni di euro. Beppe Marotta, però (è cosa nota) non è mai stato un fan delle clausole".