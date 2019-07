Lautaro Martinez parla dell'offerta del Barcellona e svela il suo futuro

Lautaro Martinez ha parlato oggi ai microfoni di Fox Sport Radio.

Nel corso dell'intervista l'argentino ha parlato della recente Coppa America e del suo futuro. Il giocatore infatti, stando ad alcune voci, avrebbe ricevuto una proposta da parte del Barcellona.

Lautaro, in proposito, ha parlato così.

"Non ho parlato con il mio agente dell'offerta del Barcellona. Ho sentito Conte e non vedo l'ora di tornare dal mio club per iniziare la stagione. Sto molto bene all'Inter."