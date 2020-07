Lautaro Martinez, ora un altro top club scavalca il Barcellona

Lautaro Martinez è stato negli ultimi mesi al centro di insistenti voci di mercato che lo volevano al Barcellona al fianco del connazionale Messi. Gli spagnoli però non sono riusciti a convincere l'Inter, e ora hanno bisogno di fare cassa per finanziare questo colpo. E stando a quanto riportato da Sky Sport Uk ci sarebbe un altro club che si sarebbe inserito nella corsa al giovane talento argentino.

Si tratta del Manchester City di Guardiola. Il club inglese si è appena visto revocare la sanzione derivante dal FFP che gli avrebbe impedito di giocare le coppe europee per due anni.

Ora il City sembra avere intenzione di spendere sul mercato per costruire una grande squadra, e Lautaro sarebbe considerato l'erede naturale di Aguero. Gli inglesi sarebbero avanti rispetto al Barcellona in quanto non hanno necessità di fare cessioni per finanziare l'operazione.