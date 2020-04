Lautaro Martinez o Neymar? Il Barça è al lavoro, pronte le contropartite

Il Barcellona non molla Lautaro Martinez, i catalani vorrebbero rinforzare l'attacco nella prossima sessione di mercato. Non solo il numero 10 argentino, il Barcellona segue da vicino anche Neymar: uno dei due vestirà la maglia blaugrana, secondo il quotidiano Sport.

Non sarà un mercato facile vista l'emergenza COVID-19, gli introiti delle squadra sono scesi notevolmente, si prospetta una sessione molto più "povera" rispetto alle precedenti. Per questo motivo il Barcellona non pagherebbe interamente la clausola rescissoria di 111 milioni, ma sarebbe intenzionato ad offrire contropartite tecniche pari al valore del cartellino.

L'Inter potrebbe dunque cedere, accettando le contropartite messe sul tavolo dal Barça. Ai nerazzurri piacerebbe molto Arthur Melo, il centrocampista brasiliano potrebbe essere un tassello decisivo per il completamento della mediana.