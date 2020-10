Lautaro Martinez, non il Barcellona: in estate ci ha provato un altro club

Non ci sarebbe stato solo il Barcellona tra i club che durante la scorsa sessione di calciomercato hanno corteggiato Lautaro Martinez. Sulle tracce del Toro infatti, di recente si sarebbe mosso anche il Chelsea di Roman Abramovich.

I Blues, protagonisti di campagna acquisti faraonica, avrebbero tentato di arrivare all'argentino con l'obiettivo di andare a comporre un reparto offensivo davvero stellare (a Londra sono arrivati anche Timo Werner, Hakim Ziyech e Kai Havertz).

A bloccare tutto però, secondo Tuttomercatoweb sarebbe stata la ferma volontà del giocatore che ha sin da subito fatto sapere di non avere intenzione di lasciare Milano se non per Real Madrid o Barcellona.