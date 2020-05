Lautaro Martinez, l'Inter non farà alcuno sconto al Barcellona

Lautaro Martinez è ancora in cima alla lista della spesa del Barcellona. L'attaccante argentino, che quest'anno in nerazzurro si è consacrato, resta senza dubbio uno dei profili maggiormente graditi dai catalani per il dopo Luis Suarez.

Il 10 interista all'interno del proprio contratto ha una clausola rescissoria da 111 milioni di euro che non fa paura ai blaugrana, ma la redazione di Sportmediaset è stata chiara: l'Inter non concederà nessuno sconto poiché il denaro che entrerà in cassa dall'ipotetica cessione di Lautaro, dovrebbe essere impiegato per il sostituto dello stesso.

Il Barça dal canto suo vuole provare ad inserire nell'affare delle contropartite tecniche (Arturo Vidal e Nelson Semedo in primis). Il club di Via della Liberazione però a tale proposta continua a rispondere picche.