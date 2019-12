Lautaro Martinez Inter, si prova ad alzare la clausola. E il Barça osserva

L'Inter è già al lavoro per blindare Lautaro: Marotta e Ausilio avrebbero già avviato i contatti con l'entourage dell'argentino per stabilire la nuova cifra della clausola rescissoria.



Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, precisamente dal quotidiano "Sport", il club targato Suning avrebbe deciso di fissare la buonuscita del calciatore sulla cifra astronomica di 200 milioni, dopo che il Barcellona ha annotato sul suo taccuino il centravanti allenato da Conte.



I catalani non mollano la presa, con "El Toro" che continua ad essere nei radar della dirigenza blaugrana capitanata da Bartomeu. L'Inter intende cautelarsi visto che le sirene iberiche cominciano a farsi sempre più insistenti.