Lautaro Martinez Inter, pericolo clausola nel contratto dell'argentino

Lautaro Martinez sembrerebbe essere finito nel mirino del Barcellona: i blaugrana (su consiglio di Lionel Messi) avrebbero annotato sul loro taccuino il profilo del centravanti, con l'Inter già al lavoro per blindare "El Toro".



Secondo le ultime indiscrezioni riportate da "Il Giorno" l'attuale clausola di 111 milioni presente nel contratto dell'argentino preoccuperebbe non poco il club nerazzurro.



Il pressing del club di Bartomeu sarebbe sempre più insistente, e per scacciare la tentazione proveniente dalla Spagna Marotta e Ausilio starebbero già lavorando per il rinnovo di Lautaro. Un'altra ipotesi potrebbe essere quella di aumentare notevolmente la cifra della clausola in vista della prossima finestra estiva di calciomercato.