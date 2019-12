Lautaro Martinez Inter, l'abbraccio con Suarez spaventa i nerazzurri

L'Inter esce dalla Champions: i nerazzurri, nonostante l'ottima prestazione, escono dalla massima competizione europea per club dopo che il 17enne Ansu Fati ha spento le speranze di Conte & Co. nei minuti conclusivi della partita.



La stampa catalana però sottolinea un episodio che non è passato inosservato: Luis Suarez, dopo il triplice fischio, ha abbracciato Lautaro Martinez attivando un girandola di voci in chiave calciomercato.



Secondo il quotidiano iberico "Sport" ci sarebbe stato un passaggio di consegne tra i due centravanti. L'argentino è da tempo nei radar blaugrana e il gesto con il numero 9 allenato da Valverde avrebbe spaventato Marotta e Ausilio data anche la stima reciproca tra i due calciatori.