Lautaro Martinez Inter, il Barcellona prepara una super offerta

Lautaro Martinez è reduce da un ottimo momento: il centravanti argentino sta trascinando sempre di più l'Inter, con i top club europei in fila per cercare di strappare "El Toro" ai nerazzurri.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate da "El Desmarque" il Barcellona, da tempo sul calciatore, avrebbe deciso di offrire settanta milioni più il cartellino di Vidal per addolcire l'accordo e per aggiudicarsi le prestazioni dell'attaccante allenato da Conte.



Il club targato Suning, stando sempre a quanto riferito dalla Spagna, intenderebbe cautelarsi: Pierre-Emerick Aubameyang il profilo scelto per il dopo-Lautaro. Il pressing catalano è risaputo, con Marotta e Ausilio che starebbero cercando di blindare il loro pezzo pregiato per scacciare le voci insistenti di mercato.