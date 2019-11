Lautaro Martinez Inter, il Barça valuta anche altri profili

Lautaro Martinez continua ad essere nei radar del Barcellona in vista del mercato: il centravanti argentino dell'Inter ha attirato l'attenzione dei blaugrana, anche se la dirigenza capitanata da Bartomeu starebbe valutando altri profili per il reparto offensivo.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate da "Mundo Deportivo" Kane, Mbappé e Rashford sarebbero gli altri giocatori finiti sul taccuino del Barça per provare a rinforzare l'attacco.



Lautaro rimane tra i papabili per il dopo Suarez, ma i nerazzurri avrebbero già avviato il discorso per il rinnovo di contratto de "El Toro". La clausola (111 milioni) non sembrerebbe spaventare il club catalano, probabile che Suning alzi la cifra per rispedire al mittente le insistenti sirene iberiche.