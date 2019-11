Lautaro Martinez, il prezzo fissato dall'Inter non spaventa il Barcellona

E' un corteggiamento destinato a diventare telenovela quello che sta coinvolgendo il Barcellona e Lautaro Martinez. L'argentino infatti, che tanto piace ai blaugrana, è visto come il perfetto erede di Luìs Suarez.

Il fuoriclasse uruguayano ha già spento 33 candeline. Pertanto, in Catalogna stanno iniziandosi a guardare intorno. El Toro è stato acquistato dall'Inter per 25 milioni, ma nel contratto del classe '97 è presente una clausola rescissoria da 111 milioni che non sembra spaventare la dirigenza del Barça.

Nel frattempo, secondo Mundo Deportivo, il club spagnolo resta vigile anche su Marcus Rashford del Manchester United, Harry Kane del Tottenham e Kylian Mbappè del PSG.