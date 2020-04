Lautaro Martinez, il Presidente del Racing pizzica: le parole sul Barça

C'è un po' anche di merito suo nell'esplosione di Lautaro Martinez all'Inter. Victor Blanco, Presidente del Racing Avellaneda la quale ha ceduto l'attaccante argentino al club nerazzurro, è tornato a parlare del proprio ex gioiellino.

Martinez oggi è uno degli attaccanti più giovani e promettenti di tutto il panorama europeo. Questo lo ha notato anche il Barcellona, che nel Toro continua a vedere il sostituto ideale di Luis Suarez.

Proprio su un possibile trasferimento del classe '97 in Catalogna, Blanco ai microfoni di Mundo Deportivo ha detto che secondo lui Lautaro avrebbe tutte le carte in regola per poter sfondare. Parole piuttosto dirette che probabilmente all'Inter non faranno molto piacere.