Lautaro Martinez, il Barcellona congela l'affare: priorità al bilancio

Lautaro Martinez continua ad essere sempre nei radar del Barcellona: il centravanti ex Racing piace molto ai blaugrana, anche se per Bartomeu & Co. ci sarebbe più di un ostacolo da superare per portare "El Toro" alla corte di Setien. Uno di questi è senza dubbio la clausola rescissoria: l'Inter non fa sconti e chiede sempre 111 milioni.



Il Barça però, stando a quanto riferito dal quotidiano catalano Sport, non avrebbe alcuna intenzione di mollare la presa cercando sempre di mantenere i contatti vivi per la buona riuscita dell'affare. Ma sempre stando alle indiscrezioni provenienti dalla Catalogna il club avrebbe deciso momentaneamente di salvare e mantenere il bilancio attivo, quest'ultimo decisamente in calo dopo l'emergenza Coronavirus che ha messo in ginocchio il mondo del pallone.



Resterebbe comunque in piedi l'asse Milano-Barcellona, con il margine di manovra che successivamente non sarebbe poi troppo ampio. La scadenza della clausola presente nel contratto del bomber albiceleste è fissata per il 15 giugno, con la dirigenza del Camp Nou che da inizio luglio dovrebbe tentare un affondo concreto. In quel caso ci sarebbero solo due settimane a disposizione per trovare un accordo coi nerazzurri. Adesso però priorità al bilancio azulgrana, con il Barça che cercherà anche di trattenere anche i suoi pezzi pregiati. Operazione Lautaro in stand-by.