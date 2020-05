Lautaro Martinez, dalla Spagna sicuri: al Barcellona a prezzo di saldo

Le parole di Ausilio su Lautaro Martinez sono state volte a stimolare i club europei a farsi avanti per il giovane talento argentino. Questa è la ricostruzione che questa mattina ha proposto Mundo Deportivo. Il quotidiano spagnolo questa mattina ha riportato una notizia abbastanza provocatoria nei confronti della posizione dell'Inter.

Ausilio infatti ha parlato qualche giorno fa dichiarando che il giocatore non verrà ceduto a meno che un club europeo non paghi la clausola di 111 milioni di euro valida fino al 15 luglio. Mundo Deportivo ritiene che ciò non avverrà. Alla scadenza della clausola infatti l'Inter non solo sarà costretta a cedere Lauatro Martinez, ma dovrà farlo a prezzo di mercato.

La crisi legata al Covid ha fatto si che i prezzi dei calciatori subissero un calo importante, e per il giocatore dell'Inter la corretta valutazione per la quale raggiungerà il Barcellona sarà di 90 milioni di euro.