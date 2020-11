Lautaro Inter, rinnovo in salita: il Manchester City sfida il Barcellona

Prosegue la trattativa tra l’Inter e Lautaro Martinez per il rinnovo del contratto. Al momento ci sarebbe ancora una notevole distanza tra le parti a causa della clausola rescissoria, che l’entourage dell’argentino vorrebbe mantenere. La volontà del club nerazzurro sarebbe quella di eliminare del tutto la clausola ed entro le prossime settimane potrebbe andare in scena un nuovo incontro per provare a trovare una soluzione che possa accontentare entrambe le parti.

Nel frattempo il Barcellona starebbe monitorando con attenzione la situazione e sarebbe in attesa di ulteriori sviluppi. I blaugrana, dopo i numerosi assalti respinti la scorsa estate, sarebbero pronti a fare un altro tentativo in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da eurosport.uk, sulle tracce del centravanti nerazzurro ci sarebbe anche il Manchester City di Pep Guardiola.

I Citizens sarebbero alla ricerca di un attaccante top in grado di sostituire il Kun Aguero, in scadenza di contratto a fine stagione, e lo avrebbero individuato proprio in Lautaro Martinez. I nerazzurri, però, non avrebbero nessuna intenzione di cederlo e sarebbero pronti a blindarlo il prima possibile.