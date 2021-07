Lautaro Inter, perché i nerazzurri non hanno bisogno di cedere il Toro

Fresco di vittoria della Coppa America con la sua Argentina (la Selecciòn ha superato in finale il Brasile di Neymar grazie al gol di Angel Di Maria), Lautaro Martinez si gode un altro trofeo, dopo quello conquistato con l'Inter, da protagonista.

Questo fa di lui un attaccante ancor più appetibile che sta attirando inevitabilmente su di sé i riflettori di diverse big europee. Tra queste vi sarebbe l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone, club che monitora il classe 1997 ormai da più di un anno.

Stando a quanto riportato da Mundo Deportivo, i Colchoneros vorrebbero tentare di arrivare al Toro, ma con l'approdo di Achraf Hakimi al PSG i nerazzurri adesso non hanno più bisogno di effettuare altre cessioni dolorose. A meno che in Via della Liberazione non dovessero pervenire offerte irrinunciabili...