Lautaro Inter, la stampa inglese è sicura: oltre al Barça c'è anche il City

Il futuro di Lautaro Martinez sembrerebbe essere un mistero: il centravanti nerazzurro ex Racing sarebbe finito nel mirino del Barcellona con quest'ultimo che non molla la presa per cercare di strapparlo ad Antonio Conte. I blaugrana cercano di studiare e attuare la giusta strategia anche se dalla stampa inglese filtrerebbe un interesse concreto di un club inglese. Non solo i catalani: stando alle ultime indiscrezioni riportate da Sky Sports Uk ci sarebbe anche il City di Pep Guardiola interessato a "El Toro".



Secondo quanto riferito da oltremanica i citizens avrebbero individuato nel numero dieci nerazzurro il perfetto sostituto del "Kun" Aguero. Il City non mette solo Lautaro nella sua lista della spesa: piace anche Koulibaly del Napoli per rinforzare la retroguardia. Dopo l'acquisto di Ferran Torres dal Valencia il club inglese sembrerebbe intenzionato a fare shopping in Italia.



Lautaro però, secondo altre fonti, non sarebbe l'unico obiettivo adocchiato da Guardiola: piace anche Joao Felix dell'Atletico Madrid. Dopo la multa di 10 milioni e la non esclusione dalle competizioni europee il City torna sul mercato, con l'obiettivo di chiudere una serie di acquisti prima del 12 settembre. Dalla Spagna il Barça resta sempre alla finestra, dall'Inghilterra c'è il City. E chissà se Lautaro cederà alle lusinghe provenienti dai due top club.