Lautaro Inter, la clausola scade oggi e il Barcellona cambia strategia

Da ormai mesi non facciamo altro che raccontarvi tutti gli sviluppi della telenovela legata all'interesse del Barcellona per Lautaro Martinez. L'argentino, come ormai un po' tutti sapranno, nel proprio contratto ha presente una clausola rescissoria da 111 milioni di euro.

La particolarità di questa clausola, oltre al fatto che eventualmente deve essere esercitata in un'unica tranche, è che scade alle 23:59 di oggi. Questo il Barcellona lo sa bene, soprattutto il presidente Josep Bartomeu.

Secondo la redazione di Mundo Deportivo, il n°1 del club blaugrana attenderà lo scadere della suddetta clausola rescissoria per poi sedersi a trattare con l'Inter con calma al termine della stagione corrente.