Lautaro Inter, l’agente: “Si è parlato tanto, non c’è stato nulla di concreto”

Terminata la finestra di mercato, la dirigenza nerazzurra ha ora intenzione di concentrarsi sul rinnovo contrattuale di Lautaro Martinez. L’argentino ha ancora due anni di contratto con l’Inter, ma sarebbe finito nel mirino di diversi top club specialmente del Barcellona, che durante la scorsa estate avrebbe provato ad acquistarlo.

Per questo motivo i nerazzurri avrebbero deciso di blindarlo e sarebbero pronti ad offrirgli un ingaggio da top player e un ulteriore prolungamento del contratto. Sull’argomento è intervenuto Alberto Yaqué, procuratore del classe 97, ai microfoni di 'TNT Sports'

“Ha altri due anni di contratto con l'Inter, la sessione di calciomercato s'è appena conclusa e non ci siamo ancora seduti a parlare con l'Inter. Barcellona, Real Madrid o Manchester City? Lo volevano tutti, ma di concreto non c'era nulla. Si sono dette tante cose sul suo trasferimento in estate ma poi di concreto non c'è stato nulla”.