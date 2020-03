Lautaro Inter, il Barça non molla: possibile contropartita tecnica nell'affare

Il Coronavirus ha letteralmente messo in ginocchio il mondo del calcio. La diffusione del virus ha costretto tutte le federazioni a fermare i campionati, oltre alle competizioni europee. Il mercato però non si ferma, con l'Inter che ora deve rispedire al mittente le sirene catalane per un suo pezzo pregiato. Che Lautaro Martinez piaccia molto al Barcellona ormai è risaputo, ma ciò che ha suscitato l'interesse dei tifosi sarebbe l'inserimento di una contropartita tecnica nella trattativa.



Secondo le indiscrezioni riportate dall'edizione odierna di "Tuttosport" il Barça avrebbe intenzione di inserire nell'affare Ousmane Dembelé per strappare "El Toro" al club targato Suning. Il giocatore, attualmente allenato da Setien, starebbe recuperando da un infortunio e dopo i nomi di Rakitic e Vidal precedentemente accostati ai nerazzurri ecco che ne arriva un altro: quello dell'esterno francese. Il profilo, stando sempre a quanto riferito dal quotidiano torinese, garberebbe molto alla dirigenza capitanata da Zhang.



L'apertura per una trattativa non sembrerebbe esclusa, con l'identikit tracciato da Bartomeu utile per convincere Marotta e Ausilio a cedere il centravanti albiceleste. Lautaro Martinez non ha inciso nelle ultime partite: il giocatore è a secco da gennaio, precisamente dal match col Cagliari, ma questo non ha convinto i blaugrana a lasciar perdere la pista che porta all'ex Racing Avellaneda. Il Barça non molla, l'Inter apre al dialogo. E la permanenza di Lautaro a Milano non sarebbe del tutto scontata.