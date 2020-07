Lautaro-Inter, ecco perchè il Toro resterà in nerazzurro

Lautaro Martinez è stato uno dei giocatori più criticati e che hanno più calato il proprio rendimento nel girone di ritorno, soprattutto nel post lockdown. Le motivazioni di questo calo vengono ricercate soprattutto nelle voci di mercato che da mesi lo accostano al Barcellona. Negli ultimi giorni si è esposto anche il presidente dei blaugrana, Bartomeu, dichiarando al Mundo Deportivo di aver parlato con l'Inter di Lautaro, ma che ora, causa problemi finanziari del club catalano, tutto si è arenato.

Il Barcellona ha bisogno di fare cassa e non sembra essere così facile, non volendosi privare di alcuni big, ma solo di seconde linee. Quest'anno Lautaro ha messo a referto 14 gol in campionato di cui solamente quattro nel girone di ritorno. L'analisi del suo calo va ben al di là delle frequenti voci di mercato. Tra l'altro Martinez non ha mai dato segnali di voler cambiare aria e ha sempre cercato di dare tutto per la causa nerazzurra.

Ogni attaccante attraversa dei periodi di appannamento, solo che nel caso dell'argentino, tutto questo è stato amplificato da queste voci che parlavano di trattativa ben avviata con il Barcellona. La soluzione è molto più semplice. Lautaro è un ragazzo giovane, al suo secondo anno nel grande calcio europeo, al primo vero da titolare. All'inizio su di lui c'erano poche pressioni, Conte aveva saputo coccolarlo e farlo crescere nel modo giusto. Al primo momento di difficoltà, sentendo molto la pressione di gente e stampa su di lui, Lautaro ha avuto un blocco, come dichiarato qualche partita fa dallo stesso Conte.

Non è bello per un ragazzo che si allena sempre con impegno, sa di dare tutto per la maglia ed i compagni sentirsi dare del poco professionale, con la testa altrove ed in un altro club. Lautaro ha pagato questo, le troppe critiche gratuite subite, come ha dimostrato la sua esultanza post gol di ieri sera. Il tutto condito da un post Instagram in cui conclude scrivendo "Forza Inter!". Il Barcellona è un'ombra veramente lontanissima.