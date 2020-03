Lautaro Inter, dalla Spagna brutte notizie: permanenza a rischio?

Il quotidiano catalano Sport mette in prima pagina Lautaro Martinez: il bomber nerazzurro, stando a quanto riferito dalla Catalogna, avrebbe detto sì al Barcellona. La trattativa è stata già impostata da tempo, precisamente da dicembre coi due club che hanno avviato i contatti per parlare di un ipotetico trasferimento dell'attaccante. Adesso la palla passa alle due dirigenze: i blaugrana sono forti dell'ok del calciatore e ora si lavora per trovare un'intesa che possa accontentare entrambe le parti.



Eppure all'inizio il profilo del centravanti albiceleste non era in cima alla lista: dopo l'acquisto di Braithwaite, il presidente Bartomeu voleva puntare tutto su Aubameyang per la prossima estate ma durante una riunione è spuntato fuori "El Toro" con i contatti (già impostati in maniera timida) che si sono intensificati.



I dubbi di Lautaro sono legati alla titolarità nel Barça: il centravanti di riferimento è Suarez, ma i catalani sarebbero disposti ad offrire all'ex Racing un ruolo fondamentale nel prossimo mosaico tattico. L'Inter prende tempo, poiché sulla scrivania ci sarebbero anche altre offerte come quella del Chelsea e del Manchester City. Il Barcellona però è ottimista e pensa che sarà lo stesso giocatore a chiedere a Suning la cessione. I nerazzurri offriranno un rinnovo di contratto per scacciare i rumours di mercato su Lautaro, ma dalla Spagna il pressing si fa sempre più insistente. Permanenza a Milano a rischio?