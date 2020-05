Lautaro Inter, Conte al lavoro per convincerlo a restare: pronto il sostituto

In casa nerazzurra continua a tenere banco il futuro di Lautaro Martinez. Sul giocatore ci sarebbe sempre il forte pressing del Barcellona, che starebbe tentando di convincere i nerazzurri a lasciarlo partire. La dirigenza interista avrebbe fatto sapere al club catalano che sarebbe disposta a vendere l'attaccante argentino solo tramite versamento della clausola rescissoria. Difficile però che i blaugrana possano pagare l’intera clausola rescissoria da 111 milioni di euro e vorrebbero inserire nella trattativa alcune contropartite tecniche per abbassare il costo del cartellino.

Secondo quanto “SportMediaset”, Antonio Conte non avrebbe nessuna intenzione di rinunciare all’argentino. Il tecnico starebbe provando a convincere il giocatore a rinunciare alla corte del Barcellona per togliersi tante soddisfazioni con la maglia nerazzurra. L’ottimo rapporto e il buon feeling che c’è tra il tecnico salentino e Lautaro Martinez potrebbe rivestire un ruolo importante per la permanenza dell’argentino.



Nel caso in cui il giocatore dovesse spingere per la cessione, i nerazzurri non si opporrebbero e lo lascerebbero partire. La dirigenza interista sarebbe già alla ricerca di un suo eventuale sostituto e starebbe monitorando con attenzione alcuni profili. Il nome in cima alla lista di Antonio Conte sarebbe quello di Edison Cavani del Paris Saint-Germain. L’uruguaiano, in scadenza di contratto a giugno, potrebbe approdare in nerazzurro a parametro zero.