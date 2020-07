Lautaro, dalla Spagna rilanciano: "Rottura con l'Inter e addio certo"

Ormai da diversi mesi Lautaro Martinez è il nome più chiacchierato in casa Inter. Il suo futuro è sempre in bilico, con il Barcellona che continua a pressare i nerazzurri, che però non vogliono cedere l'argentino se non per una offerta irrinunciabile con magari qualche contropartita tecnica inserita nell'affare.

Secondo i media catalani l'acquisto dell'attaccante argentino arriverà nelle prime settimane di agosto, con il Barcellona che non vuole offrire però più di 65 milioni di euro, forte dell'accordo con Lautaro di 12 milioni a stagione per cinque anni.

Marotta in questi mesi ha sempre cercato di ammorbidire la faccenda sostenendo che Martinez non avrebbe mai chiesto la cessione. Il quotidiano sportivo catalano "Sport" sostiene il contrario, ovvero che Lautaro e il suo entourage abbiano già chiesto la cessione al Barcellona e che il Toro abbia già rifiutato l'offerta di rinnovo da parte dei nerazzurri con aumento dell'ingaggio a 5.5 milioni. Secondo "Sport", con questa mossa, l'Inter si ritroverebbe spalle al muro, costretta alla cessione.