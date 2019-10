Lautaro commenta le voci di mercato: l'attaccante non ha dubbi sul futuro

Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, si è espresso sul suo futuro allontanando le voci insistenti di mercato che lo vogliono in Spagna, precisamente al Barcellona.



Ecco quanto dichiarato a Sky Sport:



"Io al Barcellona? No, io penso all’Inter, poi quando gioco con Messi in nazionale per me è un sogno che si realizza, perché già da bambino lo ammiravo. La mia testa è sull’Inter, ho tanti obiettivi da raggiungere. Da mercoledì abbiamo imparato molto, c’erano tanti giovani in campo: sapevamo di dover dare qualcosa in più e la loro classe. Non siamo riusciti a vincere per errori nostri: cercheremo di correggerli provando a migliorarci".