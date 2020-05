Lautaro Barcellona, Umtiti è il nome nuovo per un'eventuale contropartita

Le negoziazioni tra Lautaro Martinez e il Barcellona si arricchiscono sempre più di scenari. All'interno del contratto dell'argentino vige una clausola rescissoria da 111 milioni di euro pagabile in un'unica tranche ed entro e non oltre la prima metà di luglio.

Considerando però l'eventuale onerosità dell'affare, i catalani hanno proposto all'Inter vari giocatori da poter inserire come contropartite tecniche in modo tale da abbassare la parte cash. Di nomi ne sono stati fatti tanti, in primis quelli di Arturo Vidal, Nelson Semedo e Junior Firpo.

La redazione di Sport però, quest'oggi in orbita nerazzurra accosta il profilo di Samuel Umtiti. Il francese verrebbe valutato intorno ai 30 milioni di euro, con il club di Via della Liberazione che andrebbe ad incassare così circa 80 milioni di euro in contanti.