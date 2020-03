Lautaro Barcellona, quattro nomi per convincere l'Inter a cederlo

Da quel gol al Camp Nou in avvio di gara datato 2 ottobre, Lautaro Martinez ha fatto innamorare di sé un club prestigioso come il Barcellona. L'amicizia col compagno di Nazionale Leo Messi è nota a tutti, così come l'esigenza dei catalani di rimpiazzare Luis Suarez da qui a poco.

L'uruguayano resta uno degli attaccanti più forti in circolazione, ma i 33 anni già compiuti fanno di lui un potenziale partente a vantaggio di un profilo più giovane proprio come quello di Lautaro.

Secondo Mundo Deportivo, per arrivare al Toro il Barça potrebbe mettere sul piatto qualcuno tra Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Ousmane Dembelé e Philippe Coutinho. Chiaramente tutti calciatori con valutazioni di mercato diverse ma che potrebbero comunque rientrare in un mega affare.