Lautaro Barcellona, pista congelata: tutto dipende dal futuro di Suarez

Lautaro Martinez continua sempre a essere nei pensieri del Barcellona: il centravanti argentino piace molto ai blaugrana, anche se momentaneamente il club capitanato da Bartomeu avrebbe messo in stand-by l'operazione.



Il motivo della brusca frenata del Barça? Il futuro quasi incerto di Luis Suarez. L'uruguayano sarebbe stato contattato da un club di MLS, precisamente l'Inter Miami e se il corteggiamento statunitense dovesse funzionare ci sarebbe quindi un ritorno di fiamma per Lautaro a metà agosto.



Non solo: l'Inter cerca di correre ai ripari. Nelle prossime settimane quando il campionato sarà finito e quando dall'Argentina si potrà viaggiare senza limitazioni causa Covid-19, l'entourage del centravanti nerazzurro sarà in Italia per apportare le modifiche all'attuale clausola rescissoria di 111 milioni e anche all'ingaggio de "El Toro". A riportarlo è Tuttomercatoweb.