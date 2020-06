Lautaro Barcellona, "Mundo Deportivo" rilancia: Firpo nell'affare

Continua a tenere banco in Catalogna la telenovela Lautaro-Barcellona: i catalani non hanno alcuna intenzione di mollare la presa, con il Barça che sembrerebbe aver trovato una formula per non pagare la clausola rescissoria presente nel contratto dell'argentino. I blaugrana mettono 70 milioni cash sul piatto oltre a Junior Firpo come contropartita tecnica: questa l'indiscrezione riportata oggi dal quotidiano iberico Mundo Deportivo, che sottolinea ancora come ci siano possibilità della buona riuscita della trattativa.



L'esterno mancino allenato da Setien è valutato sui 41 milioni che, sommati ai 70 stabiliti dalla dirigenza capitanata da Bartomeu, raggiungerebbero quota 111 milioni (guarda caso cifra corrispondente alla clausola del "Toro"). Il classe '96 potrebbe quindi rivelarsi una pedina utile per addolcire l'accordo, con Conte che stando sempre a quanto riferito da Barcellona gradirebbe molto l'identikit dell'ex Betis Siviglia. Firpo è stato prelevato dal Benito Villamarin per 18 milioni più 12 di bonus, ma suo attuale valore sembrerebbe essere salito notevolmente con il Barça che quindi sfrutterebbe il laterale sinistro per arrivare al tanto desiderato Lautaro.



Adesso si attende la risposta proveniente dalle parti di Viale della Liberazione, nel frattempo la stampa spagnola non si ferma e continua a rilanciare su un accordo che secondo gli addetti ai lavori potrebbe essere ancora possibile. L'Inter non arretra, ma i nerazzurri adesso sarebbero chiamati a dare un responso sulla proposta del Camp Nou. Il Barcellona è uscito allo scoperto e tira ancora la corda. Adesso la palla è passata a Zhang & Co, con i contatti tutt'altro che arenati.