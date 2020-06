Lautaro Barcellona, "Mundo Deportivo" rilancia dopo le parole di Marotta

Lautaro Martinez sembrerebbe essere sempre nel mirino del Barcellona: il centravanti argentino piace molto ai blaugrana anche se quest'ultimi non sarebbero disposti a pagare la clausola di 111 milioni. Bartomeu studia la giusta formula per strappare l'ex Racing ai nerazzurri, con Marotta che però ha sempre ribadito che a meno che non si paghi la cifra stabilita difficilmente Lautaro potrà lasciare Milano. Dalla Spagna però la stampa continua a rilanciare: Mundo Deportivo non demorde e svela un particolare legato all'affare.



Secondo quanto riferito dal noto quotidiano catalano la clausola di Lautaro non scadrebbe il 7 luglio ma il 15: si tratterebbe di una manovra astuta da parte dell'ad nerazzurro Marotta per mettere pressione alla dirigenza del Camp Nou in modo tale da incassare una cifra sostanziosa dalla partenza del "Toro". Finora i blaugrana avrebbero messo sul piatto diverse contropartite tecniche per addolcire l'accordo: Firpo profilo molto gradito da Conte, ma Suning non intenderebbe arretrare sulla trattativa.



La situazione è in fase di stallo: il Barça cerca di inserire sempre cartellini utili per convincere l'Inter a lasciare Lautaro, nel frattempo il quotidiano continua a rilanciare. Nonostante le dichiarazioni di Marotta a nome di tutto il mondo nerazzurro i catalani non mollerebbero la presa. I contatti sull'asse Milano-Barcellona continuano, con la telenovela Lautaro arrivata a un nuovo capitolo sempre grazie alle indiscrezioni del giornale vicino ai colori blaugrana.