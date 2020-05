Lautaro Barcellona: “Messi lo ha chiamato. Operazione ai dettagli”

Il futuro di Lautaro Martinez sembrerebbe più lontano dall'Inter. Il classe ‘97 sarebbe sempre il nome in pole per l’attacco del Barcellona, che starebbe tentando di convincere i nerazzurri ad ottenere uno sconto rispetto alla clausola da 111 milioni di euro presente sul contratto del giocatore.

Stando a quanto rivelato da Adrian Ruben Fernandez, uno degli scopritori dell’attaccante ex Racing de Avellaneda, l’operazione sarebbe già ai dettagli e prossimo alla chiusura. Il Presidente delle giovanili del Racing ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano catalano ‘Sport’, in cui ha rivelato il futuro del centravanti nerazzurro.

“Lautaro al Barcellona? Assolutamente sì. Messi lo ha chiamato e gli ha detto che lo vuole presto accanto a sé. Per questo l'operazione si sta già quasi definendo. So che al Barcellona Lautaro potrà trionfare e rappresentare un rimpiazzo eccellente di Luis Suarez. È il suo erede ideale e proprio grazie al Barça continuerà a crescere come calciatore e come uomo. Essere il compagno di squadra di Messi a Barcellona lo migliorerebbe e aiuterebbe entrambi ad essere in perfetta armonia anche nella nazionale argentina. Lautaro e Leo potrebbero così capirsi nel migliore dei modi in campo".