Lautaro Barcellona, l’Inter detta le condizioni: 90 milioni e due contropartite

Il futuro di Lautaro Martinez è sempre più incerto. Il centravanti argentino, in scadenza di contratto nel 2023, è sempre uno dei principali obiettivi di mercato del Barcellona. Il club catalano avrebbe già fatto diversi sondaggi con l’Inter e avviato i contatti con l’entourage del giocatore.

I nerazzurri riterrebbero il giocatore incedibile e potrebbero farlo partite solo tramite il pagamento della clausola rescissoria. Lautaro Martinez ha infatti nel suo contratto una clausola rescissoria da 111 milioni di euro valida solo per l’estero ed esercitabile entro le prime due settimane di luglio.

In questo momento però il Barça non sembrerebbe disposto pagare l’intera cifra della clausola e starebbe tentando di convincere i nerazzurri con l’inserimento di alcune contropartite più una base cash. Secondo quanto riportato da As, il club nerazzurro avrebbe chiesto ai blaugrana 90 milioni di euro più la cessione definitiva di Arturo Vidal e il prestito gratuito per una stagione di Antoine Griezmann. Come rivela il quotidiano iberico, il Barça non avrebbe intenzione di accontentare le richieste interiste.