Lautaro Barcellona, la trattativa è bloccata. Nessun accordo tra i club

Lautaro Martinez è senza dubbio uno dei principali obiettivi di mercato del Barcellona per la prossima stagione. Bartomeu, presidente del club catalano, che ha ammesso l’inizio di una trattativa con i nerazzurri per l’attaccante che sarebbe al momento bloccato.

Quest’oggi alcuni media spagnoli hanno diffuso la notizia di un intesa tra i due club per 70 milioni di euro più il cartellino di Junior Firpo. Notizia che non trova nessun riscontro da Sky Sport, secondo cui l’affare sarebbe ancora bloccato.

La valutazione dei nerazzurri è sempre la stessa e non sembrerebbero intenzionati a concedere nessuno sconto. La clausola di 111 milioni di euro è scaduta lo scorso 7 luglio e mette l’Inter in una posizione di forza. Se non dovessero presentare un’offerta soddisfacente, il futuro del giocatore dovrebbe essere ancora con la maglia dell’Inter. Il Barcellona al momento non potrebbe soddisfare la richiesta nerazzurra e sarebbe al lavoro sul fronte cessioni per finanziare il prossimo mercato.