Lautaro Barcellona, la stampa estera si divide: la situazione

Lautaro Martinez continua ad essere sempre nei radar del Barcellona. Il calciatore argentino è ormai finito da tempo sul taccuino di Bartomeu, con quest'ultimo che studia la giusta strategia per strappare "El Toro" all'Inter. I catalani lavorano anche per l'inserimento di contropartite tecniche nell'affare, anche se i nerazzurri sembrerebbero essere inamovibili sulla cifra del trasferimento. La dirigenza capitanata da Zhang non fa sconti e ribadisce che se il Barça vuole portare via il centravanti da Milano servono 111 milioni (corrispondenti all'attuale clausola presente nel contratto). Nel frattempo i rumours continuano, con ESPN e Mundo Deportivo che sarebbero in forte contrasto in merito all'evolversi della situazione.



MUNDO DEPORTIVO - Il quotidiano iberico riferisce di come ancora non sia arrivata un'offerta iniziale e di come il Barcellona attende risposte dalla sede di Viale della Liberazione. I blaugrana vorrebbero scoprire quali giocatori desidererebbe l'Inter nella trattativa, data la volontà del club spagnolo di non pagare la clausola utile per liberare Lautaro dai colori nerazzurri. Inoltre, stando sempre a quanto riferito dalla Catalogna, non ci sarebbe nessuna scadenza lasciando a Zhang tutto il tempo per prendere la giusta decisione.



ESPN - A differenza di Mundo Deportivo, Espn si muove in direzione totalmente opposta. L'emittente riferisce di un gradimento da parte di Antonio Conte nei confronti di Vidal e Semedo (profili utili per il mosaico tattico del tecnico salentino). Non solo: anche Real Madrid e Manchester United avrebbero avuto contatti con la dirigenza targata Suning in merito a un ipotetico trasferimento di Lautaro, anche se quest'ultimo preferirebbe giocare con Messi qualora dovesse davvero lasciare l'Italia.