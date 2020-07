Lautaro Barcellona, l'Inter fissa il prezzo e sbuca nuovamente fuori Umtiti

E' una trattativa che non accenna affatto a placarsi quella che ormai da svariate settimane va in scena tra Barcellona e l'Inter. Il club spagnolo giudica Lautaro Martinez una priorità per l'attacco del futuro, questo è ormai noto a tutti.

Considerando però la condizione economica non proprio rosea dei catalani, secondo la redazione di Sport il club nerazzurro potrebbe anche accontentarsi di una proposta pari ad 80 milioni di euro cash più una contropartita tecnica che può essere rappresentata da Samuel Umtiti.

Il campione del mondo di recente è stato cercato anche dalla Lazio di Simone Inzaghi, ma qualora l'Inter dovesse convincersi a far partire il Toro, Umtiti sarebbe senza dubbio una pedina parecchio interessante.