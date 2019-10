Lautaro-Barcellona, l'Inter è pronta a blindare il proprio gioiello

Porta il nome di Lautaro Martinez l'identikit tracciato dal Barcellona per l'eredità di Luìs Suarez. L'argentino, complice il benestare di Leo Messi, è il profilo più gradito dai blaugrana.

Di questo ne è consapevole anche l'Inter che sta già accelerando i tempi per il rinnovo del Toro. Sull'attuale contratto di Martinez vige una clausola da 110 milioni di euro. Un fattore sulla quale i nerazzurri vorrebbero cautelarsi eliminandola.

All'AD Beppe Marotta le clausole rescissorie non sono mai piaciute. Per questo motivo, per convincere l'entourage dell'ex Racing capitanato da Beto Yaque, il club meneghino è pronto a proporre al giocatore un prolungamento fino al 2024.